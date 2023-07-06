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Многодетные родители столкнулись с проблемой при выезде за границу: в ГПСУ ответили

6 июля 2023 19:47
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Выезд многодетных родителей за границу — в ГПСУ рассказали, есть ли изменения
Украинец пытается уехать за границу с ребенком. Фото: GettyImages
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

Некоторые украинские мужчины, являющиеся многодетными родителями, столкнулись с ограничениями во время пересечения границы. Пограничники отказали в выезде из-за несоблюдения одного из условий.

Об этом рассказало издание "Информатор". Журналисты поинтересовались у ГПСУ, есть ли какие-либо изменения или новые правила выезда за границу многодетных родителей.

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Отмечается, что к журналистам Информатора обратился анонимный собеседник, который столкнулся с проблемой на границе — ему отказали в выезде из-за того, что младшему ребенку менее одного года.

Что по этому поводу говорят в ГПСУ

В пресс-службе ГПСУ заверили, что информация о дополнительных ограничениях на выезд из Украины не соответствует действительности.

"Действуют те же ограничения, что и раньше", — подчеркнул спикер ГНСУ Андрей Демченко.

 

Кто из мужчин может выехать за границу по семейному положению
Человек пересекает границу. Фото: ГНСУ

Какие документы для выезда за границу должны быть у многодетного отца

Поскольку мужчина должен подтвердить, что он содержит детей, должен предоставить соответствующие документы. Документы, подтверждающие факт содержания детей, могут различаться в зависимости от конкретных обстоятельств. Такими документами могут быть как свидетельства рождения детей, так и соответствующие судебные решения.

Обычно это должны быть следующие бумаги:

  • свидетельства о рождении;
  • свидетельство о браке;
  • решение суда о расторжении брака;
  • решение органа опеки или удостоверения отца многодетной семьи.

Можно также показать нотариально заверенные копии.

А что касается мужчин, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет, то им тоже разрешено выезжать за границу.

В таком случае пограничникам нужно показать:

  • свидетельство о рождении;
  • свидетельство о смерти матери;
  • решение суда о лишении матери родительских прав;
  • документ, подтверждающий признание пропавшей без вести матери;
  • документы об объявлении матери умершей.

 

Какие документы для выезда за границу должны быть у многодетного отца
Пограничница проверяет документы. Фото: ГНСУ

Кто из мужчин может выехать за границу по семейному положению

Выехать за границу имеют право мужчины, которые:

  • являются опекунами, усыновителями несовершеннолетних детей-сирот с инвалидностью;
  • воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
  • являются родителями-одиночками, самостоятельно воспитывающими ребенка/детей до 18 лет;
  • являются опекунами лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, сопровождающих таких лиц для выезда за пределы Украины, при наличии решения о назначении опекуна над таким лицом, а в случае, когда опекуна такому лицу не назначен, ― один из совершеннолетних членов семьи первого или второй степени родства;
  • имеют совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
  • осуществляют постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождают для выезда за пределы Украины.

Ранее мы писали, могут ли женщины-медики уехать за границу летом 2023 года.

Напомним, мы рассказывали, кто из украинских мужчин может пересекать границу летом 2023 года.

Также мы сообщали, имеют ли право военнообязанные мужчины уехать за границу на лечение во время войны.

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