Выезд многодетных родителей за границу — в ГПСУ рассказали, есть ли изменения

Украинец пытается уехать за границу с ребенком. Фото: GettyImages

Некоторые украинские мужчины, являющиеся многодетными родителями, столкнулись с ограничениями во время пересечения границы. Пограничники отказали в выезде из-за несоблюдения одного из условий.

Об этом рассказало издание "Информатор". Журналисты поинтересовались у ГПСУ, есть ли какие-либо изменения или новые правила выезда за границу многодетных родителей.

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Отмечается, что к журналистам Информатора обратился анонимный собеседник, который столкнулся с проблемой на границе — ему отказали в выезде из-за того, что младшему ребенку менее одного года.

Что по этому поводу говорят в ГПСУ

В пресс-службе ГПСУ заверили, что информация о дополнительных ограничениях на выезд из Украины не соответствует действительности.

"Действуют те же ограничения, что и раньше", — подчеркнул спикер ГНСУ Андрей Демченко.

Человек пересекает границу. Фото: ГНСУ

Какие документы для выезда за границу должны быть у многодетного отца

Поскольку мужчина должен подтвердить, что он содержит детей, должен предоставить соответствующие документы. Документы, подтверждающие факт содержания детей, могут различаться в зависимости от конкретных обстоятельств. Такими документами могут быть как свидетельства рождения детей, так и соответствующие судебные решения.

Обычно это должны быть следующие бумаги:

свидетельства о рождении;

свидетельство о браке;

решение суда о расторжении брака;

решение органа опеки или удостоверения отца многодетной семьи.

Можно также показать нотариально заверенные копии.

А что касается мужчин, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет, то им тоже разрешено выезжать за границу.

В таком случае пограничникам нужно показать:

свидетельство о рождении;

свидетельство о смерти матери;

решение суда о лишении матери родительских прав;

документ, подтверждающий признание пропавшей без вести матери;

документы об объявлении матери умершей.

Пограничница проверяет документы. Фото: ГНСУ

Кто из мужчин может выехать за границу по семейному положению

Выехать за границу имеют право мужчины, которые:

являются опекунами, усыновителями несовершеннолетних детей-сирот с инвалидностью;

воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

являются родителями-одиночками, самостоятельно воспитывающими ребенка/детей до 18 лет;

являются опекунами лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, сопровождающих таких лиц для выезда за пределы Украины, при наличии решения о назначении опекуна над таким лицом, а в случае, когда опекуна такому лицу не назначен, ― один из совершеннолетних членов семьи первого или второй степени родства;

имеют совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

осуществляют постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождают для выезда за пределы Украины.

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