Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Бойцы "Магуры" поздравили украинцев с Днем Независимости arrow

Бойцы "Магуры" поздравили украинцев с Днем Независимости

24 августа 2023 10:31
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Бойцы "Магуры" поздравили украинцев с Днем Независимости
Бойцы 47 ОМБр "Магура". Фото: соцсети Валерии Маркуса
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Последние годы День Независимости — праздник, у которого есть привкус боли. Ее можно получить только тогда, когда есть люди, готовые за нее бороться.

В честь Дня Независимости к украинцам обратились бойцы 47 бригады "Магура".

Читайте также:

Поздравление от "Магуры"

"День Независимости Украины — праздник, который имеет привкус боли. Уже десятый год НЕ из учебников знаем, как это — бороться за свободу. Однако мы стоим, ведь в наших жилах течет кровь смелых, отважных и свободных", — отметили в бригаде

Также там процитировали слова великого поэта Тараса Шевченко, они как никогда актуальны.

"… І на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люде на землі…".

"Бойцы 47 отдельной механизированной бригады поздравляют с праздником! И еще раз доказывают, что Независимость возможна только тогда, когда есть люди, которые готовы за нее бороться!" — добавили военные.

Напомним, 24 августа к украинцам также обратился глава государства Владимир Зеленский. Он отметил, что праздник независимости — праздник сильных людей. Праздник достойных. Праздник равных.

Кроме того, украинцев поздравил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и опубликовал видео, как украинцы борются за свою независимость.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

Как менялся Майдан Незалежности: фотофакты

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз