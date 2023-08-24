Бойцы "Магуры" поздравили украинцев с Днем Независимости

Бойцы 47 ОМБр "Магура". Фото: соцсети Валерии Маркуса

Последние годы День Независимости — праздник, у которого есть привкус боли. Ее можно получить только тогда, когда есть люди, готовые за нее бороться.

В честь Дня Независимости к украинцам обратились бойцы 47 бригады "Магура".

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Поздравление от "Магуры"

"День Независимости Украины — праздник, который имеет привкус боли. Уже десятый год НЕ из учебников знаем, как это — бороться за свободу. Однако мы стоим, ведь в наших жилах течет кровь смелых, отважных и свободных", — отметили в бригаде

Также там процитировали слова великого поэта Тараса Шевченко, они как никогда актуальны.

"… І на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люде на землі…".

"Бойцы 47 отдельной механизированной бригады поздравляют с праздником! И еще раз доказывают, что Независимость возможна только тогда, когда есть люди, которые готовы за нее бороться!" — добавили военные.

Напомним, 24 августа к украинцам также обратился глава государства Владимир Зеленский. Он отметил, что праздник независимости — праздник сильных людей. Праздник достойных. Праздник равных.

Кроме того, украинцев поздравил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и опубликовал видео, как украинцы борются за свою независимость.