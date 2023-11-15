Будут ли в Украине выключать свет этой зимой и о каких графиках известно уже сейчас

Девушка во время отключения света. Фото: Новини.LIVE

Оценивая ситуацию с обстрелами энергообъектов Украины в прошлом году, украинцы активно обсуждают возможные отключения света этой зимой. Хотя и власти уверяли, что в этом году энергетика более защищена, и оккупантам будет гораздо труднее устроить блекаут, сомнения в отключении электроэнергии все же есть.

Что говорят власти о возможном блекауте, будет ли отключение и что известно о графиках уже сейчас пишут Новини.LIVE.

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Что говорят в Укрэнерго

В начале ноября в Укрэнерго заявили, что электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для того, чтобы обеспечить потребности всех бытовых и юридических потребителей. В ведомстве не видят причин для того, чтобы отключать свет, если не будет новых вражеских обстрелов.

Отмечается, что лимитов по потреблению электричества на сегодня не вводили, а если у кого-то нет электроэнергии, то нужно пересмотреть причины в личном кабинете потребителя или на сайте облэнерго.

Прогнозы ГУР по обстрелам энергообъектов Украины

В Главном управлении разведки Украины заявили, что Украина все же активно готовится к вероятным обстрелам россиян по энергетическим объектам Украины. По словам Андрея Юсова, разведке известно, когда оккупанты начнут обстреливать и это может случиться ближе к зимнему периоду уже со снижением температуры воздуха, чтобы нанести наибольший ущерб энергосистеме.

В ГУР убеждены, что нет никаких оснований полагать, что враг изменил свою тактику или вернулся к нормам международного права или к принципам гуманизма, но Украина готова.

Что известно о существующих графиках отключения

Несмотря на заявления ДТЭК, Укрэнерго и Минэнерго о том, что пока отключений света нет, сетью все же распространяются фейковые графики отключений электроэнергии. В ведомствах назвали эту информацию частью ИПСО врага для устрашения украинцев.

"Отключения возможны исключительно в случае массированных вражеских обстрелов, и, как следствие, повреждений энергетического оборудования", — подчеркнули накануне в Минэнерго.

В то же время в Укрэнерго рассказали, что есть графики аварийных и плановых отключений, но еще до войны такие графики составлялись ежегодно.

Готова ли энергосистема Украина к зиме

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что по состоянию на 4 ноября были выполнены не все задачи для подготовки к зиме. Однако ситуация в энергосистеме не критична и никаких отключений без российских обстрелов не предвидится. Также Украина получает от партнеров дополнительные средства ПВО.

Напомним, 8 ноября министр энергетики Герман Галущенко заявил, что в течение последних трех недель Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины 60 раз. Для обстрелов враг применял разные виды вооружения.

Добавим, что МВД Украины обратилось к гражданам с рекомендациями по подготовке к возможным перебоям в подаче электроэнергии, которые могут быть вызваны обстрелами противника по украинской энергетической инфраструктуре в холодное время года.