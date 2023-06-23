Выезд за границу для женщин-медиков летом 2023 года: какие правила действуют

Женщина-хирург проводит операцию. Фото: ronc

Еще в прошлом году украинские власти приняли ряд изменений и постановлений, согласно которым женщины, получившие медицинскую или фармацевтическую специальность, должны стать на военный учет.

Значит ли это, что женщины-медики не смогут выехать за пределы Украины во время действия военного положения, разбираемся дальше в материале.

Читайте также:

Военный учет женщин-медиков — что говорит закон

Еще в октябре прошлого года Верховная Рада Украины приняла изменения в закон о "О воинской обязанности и военной службе".

Согласно внесенным изменениям, на военный учет должны стать:

женщины-медики;

врачи;

медсестры;

фармацевтки;

выпускницы учебных заведений, получивших медицинскую или фармацевтическую специальность.

Другие женщины, имеющие специальность, родственную военной, могут стать на учет по желанию.

Кроме того, 30 декабря 2022 года Кабмин постановлением №1487 утвердил "Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов". Документ также регламентирует вопросы, связанные с женщинами-медиками.

Таким образом, за два месяца до завершения учебы образовательные учреждения должны подавать списки с перечнем женщин, получающих медицинскую или фармацевтическую специальность, в ТЦК и СП.

После окончания учебы женщинам выдается временное удостоверение военнообязанной, их вносят в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Удостоверения выдают в ТЦК, на территории ответственности которого расположены учебные заведения. Срок действия таких удостоверений — 30 суток.

После получения удостоверения женщина должна в семидневный срок явиться с ним в территориальный центр для постановки на военный учет.

Женщины, которые получили медицинскую/фармацевтическую специальность для принятия порядка (до 30 декабря 2022 года) и не состояли на военном учете, могут трудоустроиться без постановки на учет до 2026 года.

Военно-учетные документы. Фото: google.com

Какие обязанности имеют женщины-военнообязанные

Военнообязанные женщины имеют такие же обязанности, как и мужчины:

встать на военный учет;

пройти подготовку к службе;

сообщать ТЦК об изменении места регистрации/жительства, семейного статуса, инвалидности и т.д.

Призыв женщин в армию не проводится. Украинки могут пойти на военную службу исключительно по собственному желанию.

Могут ли женщины медики выехать из Украины в условиях военного положения

В соответствии с действующими законами женщины, которые стали на военный учет, имеют ограничения по выезду за границу на период действия военного положения. Однако пока нет официально утвержденной процедуры, которая предусматривала бы проверку документов по полученной специальности (медицинская или фармацевтическая), профессии и/или пребывания на военном учете военнообязанных женщин, пересекающих государственную границу Украины.

Таким образом, женщины, которые получили медицинскую или фармацевтическую специальность, фактически могут выезжать за пределы Украины.

Как ранее отметил адвокат и юрист Ario Law Firm Антон Диденко, обязательный военный учет женщин отдельных профессий, к которым относятся и отдельные профессии в медицинской сфере, отсрочен до октября 2023 года.

"То есть до октября 2023 женщины медицинских профессий имеют право свободно покидать территорию Украины", — говорит правовед.

Как будет дальше, предугадать сложно и ситуацию с выездом необходимо будет отслеживать, сообщил адвокат.

В то же время в Госпогранслужбе неоднократно отмечали, что ограничений относительно выезда женщин за границу пока нет.

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Выезд за границу при отсутствии надлежащих оснований запрещен только для женщин-госслужащих. Соответствующие изменения Кабмин принял в январе 2023 года.

Ранее мы рассказывали, кто из украинских мужчин может пересекать границу летом 2023 года.

Напомним, мы писали, имеют ли право военнообязанные мужчины уехать за границу на лечение во время войны.

Также мы сообщали, кто из забронированных работников имеет право уезжать из страны во время войны.