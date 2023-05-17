Естонія підтримала заявку України на членство в НАТО

Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас під час візиту в Україну 24 квітня. Фото: ОП

У середу, 17 травня, на засіданні уряд Естонії ухвалив заяву на підтримку вступу України до НАТО. За це проголосували 92 депутати зі 101.

Про це повідомляє "Інтерфакс Україна".

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"Разом з іншими балтійськими державами Естонія завжди підтримувала вступ України до НАТО і вважає за необхідне запланувати конкретні кроки з приєднання країни до альянсу під час саміту НАТО, що відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня", — сказали в Естонії.

Згідно з документом, вступ України до НАТО - єдиний шлях до гарантування заснованого на правилах стійкого миру і безпеки демократичних європейських держав.

Також парламент Естонії заявив про необхідність сформулювати на саміті у Вільнюсі конкретні заходи для швидкої інтеграції України в НАТО і передати Києву запрошення про приєднання до альянсу.

Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна може і повинна стати 33 членом НАТО після того, як до Альянсу приєднається Швеція.

Окрім того, глава держави сказав, що на саміті НАТО у Вільнюсі Київ сподівається отримати від союзників сигнал про осяжну перспективу вступу до Альянсу.