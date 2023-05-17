Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Естонія підтримала заявку України на членство в НАТО arrow

Естонія підтримала заявку України на членство в НАТО

17 травня 2023 17:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Естонія підтримала заявку України на членство в НАТО
Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас під час візиту в Україну 24 квітня. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У середу, 17 травня, на засіданні уряд Естонії ухвалив заяву на підтримку вступу України до НАТО. За це проголосували 92 депутати зі 101.

Про це повідомляє "Інтерфакс Україна".

Читайте також:

Деталі

"Разом з іншими балтійськими державами Естонія завжди підтримувала вступ України до НАТО і вважає за необхідне запланувати конкретні кроки з приєднання країни до альянсу під час саміту НАТО, що відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня", — сказали в Естонії.

Згідно з документом, вступ України до НАТО - єдиний шлях до гарантування заснованого на правилах стійкого миру і безпеки демократичних європейських держав.

Також парламент Естонії заявив про необхідність сформулювати на саміті у Вільнюсі конкретні заходи для швидкої інтеграції України в НАТО і передати Києву запрошення про приєднання до альянсу.

Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна може і повинна стати 33 членом НАТО після того, як до Альянсу приєднається Швеція. 

Окрім того, глава держави сказав, що на саміті НАТО у Вільнюсі Київ сподівається отримати від союзників сигнал про осяжну перспективу вступу до Альянсу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Вадим Столар: Ми продовжуємо забезпечувати захисників високотехнологічним обладнанням

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB