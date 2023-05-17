Эстония поддержала заявку Украины на членство в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас во время визита в Украину 24 апреля. Фото: ОП

В среду, 17 мая, на заседании правительство Эстонии приняло заявление в поддержку вступления Украины в НАТО. За это проголосовали 92 депутата из 101.

Об этом сообщает "Интерфакс Украина".

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"Вместе с другими балтийскими государствами Эстония всегда поддерживала вступление Украины в НАТО и считает необходимым запланировать конкретные шаги по присоединению страны к альянсу на саммите НАТО, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля", — сказали в Эстонии.

Согласно документу, вступление Украины в НАТО — единственный путь к гарантированию основанного на правилах устойчивого мира и безопасности демократических европейских государств.

Также парламент Эстонии заявил о необходимости сформулировать на саммите в Вильнюсе конкретные меры по скорейшей интеграции Украины в НАТО и передать Киеву приглашение о присоединении к альянсу.

Напомним, недавно Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина может и должна стать 33-м членом НАТО после того, как к Альянсу присоединится Швеция.

Кроме того, глава государства сказал, что на саммите НАТО в Вильнюсе Киев надеется получить от союзников сигнал об обозримой перспективе вступления в Альянс.