Фарион придумала себе оправдание за задержание студента в Крыму

Языковед Ирина Фарион. Фото: пресс-служба Львовской политехники

Языковед Ирина Фарион отреагировала на широкую огласку по поводу ситуации с задержанием украинского студента в Крыму из-за ее публикации письма юноши. Она заявила, что это "очередная провокация" против нее.

Об этом она написала в своем телеграмм-канале.

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Что ответила Фарион

"Вижу, что распространяется очередная провокация против меня, будто из-за меня задержан какой-то студент. Господа. Не ведитесь на гэбистскую тактику врага", — отметила она.

По ее словам, ее поддерживают сотни людей, за что она им благодарна, однако она заметила, что не может знать, "откуда эти люди".

"Но я знаю, что только нашей открытой публичной борьбой можем победить врага внутри страны. Боритесь — поборете", — добавила бывший нардеп.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Ирины Фарион

Что известно о ситуации со студентом

Ирина Фарион подвергла риску студента в Крыму, опубликовав его письмо с открытым указанием его личных данных. В письме молодой человек выразил свою поддержку Украине и рассказал о своем местожительстве и учебе, после чего его задержали.

Также Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в Службу безопасности Украины для реагирования на действия Ирины Фарион, которая своим сообщением выдала российским спецслужбам студента из Крыма.

Напомним, представитель президента в Крыму Тамила Ташева заявила, что будут проводиться действия, чтобы привлечь к ответственности Ирину Фарион из-за ее публикации письма студента из временно оккупированного Крыма. По ее словам, такие действия являются "низостью и преступлением".