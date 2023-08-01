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У Міненергетики розповіли, якою буде зима в Україні

1 серпня 2023 10:49
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Валерія Пержун
редактор
У Міненергетики розповіли, якою буде зима в Україні
Міністр енергетики України Герман Галущенко на конференції. Ілюстративне фото: facebook/Г. Галущенко
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Від початку повномасштабної війни РФ проти України наша держава зазнала значних збитків. Так, лише енергетичній системі окупанти завдали шкоди на майже 11 млрд доларів.

Про це в етері повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко

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За словами міністра енергетики, держава ретельно готує енергосистему до можливих обстрілів з боку РФ. Для цього проводять масові ремонти.

"Зараз ми зайшли в безпрецедентну за всю історію України ремонтну кампанію. Такої ремонтної кампанії не було ніколи. Це ми називаємо "короткострокова перспектива": відновити максимально надійно мережі з відповідними резервами по передачі, відновити максимально генерацію, щоб збільшити потужність в системі", — розповів Герман Галущенко.

Водночас він зазначив, що Міненергетики також працює над захистом енергосистеми.

"Це теж важливо для відчуття безпеки протягом зими. Ми постійно отримуємо підтримку партнерів по декількох напрямках. По-перше, це постачання устаткування. Інша сторона — це створений фонд підтримки України", — пояснив міністр.

В цей фонд всі охочі регулярно донатять кошти. На сьогодні він налічує вже близько 200 млн євро. Зібрані гроші планують витрачати на закупівлі необхідних для енергосистеми захисних механізмів. 

"Це вже означає, що ми перемогли конкретно в цьому напрямку. Але це ж означає, що буде перемога України у всьому іншому", — підсумував Галущенко.

Нагадаємо, в Укренерго повідомили про можливу загрозу відключень.

Також днями Шмигаль розповів, скільки виконано робіт із відновлення енергетики України.

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