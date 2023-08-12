Галущенко рассказал, где самая сложная ситуация с подготовкой к отопительному сезону

Министр энергетики Герман Галущенко. Фото: mev.gov.ua

Министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что самая сложная ситуация с подготовкой к новому отопительному сезону в приграничных с Россией областях и на прифронтовых территориях.

Об этом Герман Галущенко сказал на брифинге, передает "Суспільне".

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Подготовка к отопительному сезону

"Безусловно самая сложная ситуация там, где постоянные обстрелы. Это Херсон. Там постоянные обстрелы. Они достаточно прицельно бьют по нашим бригадам, которые выезжают делать там определенные работы. Это Харьков. Это прифронтовые территории. Более менее по Николаеву ситуация, но Запорожье — каждый день приходит информация об обстрелах. Там сложная ситуация. Плюс Чернигов и Сумская область — приграничье. Вот самые сложные регионы", — рассказал Галущенко.

Он сообщил, что плановые ремонты на энергетических объектах Украины идут по плану. По его словам, в августе и сентябре 2023 года будет ключевая нагрузка по ремонтам на тепловую генерацию. Минэнергетики планирует вывести из ремонтов еще один тепловой блок на следующей неделе.

Галущенко добавил, что генерация электроэнергии в Украине, прежде всего, зависит от работы атомных электростанций.

"Атомная энергетика является ключевой. Она даже в режиме потери Запорожской АЭС на сегодня производит более 50% электроэнергии в Украине. Поэтому у нас нет другой генерации, которая бы дотянулась до этого показателя. И, соответственно, что важно, это надежность. Прошлый отопительный сезон атомная генерация прошла вообще идеально", — сказал он.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что энергетики продолжают подготовку к зиме. Власти не собираются преуменьшать угрозы, риски и вызовы отопительного сезона.

Также мы писали, что с начала полномасштабной войны РФ против Украины наше государство понесло значительные убытки. Так, только энергетической системе оккупанты нанесли ущерб почти на 11 млрд долларов.