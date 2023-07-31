Виїзд за кордон 2023 — для кого з чоловіків кількість поїздок необмежена

Виїзд чоловіка за кордон під час воєнного стану. Фото: УНІАН

В Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 15 листопада, тож для більшості військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років кордони закриті. Однак є винятки, зокрема деякі українці можуть перетинати кордон необмежену кількість разів.

Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів України "Про затвердження правил перетинання державного кордону громадянами України". Нюанси пояснив адвокат Богдан Пересада.

Читайте також:

Хто має право виїжджати з України

Відповідно до постанови, у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану перетинати державний кордон мають право:

особи з інвалідністю;

особи, які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю і супроводжують таких дружин (чоловіка) для виїзду за межі України, за наявності документів (їх нотаріально засвідчених копій), що підтверджують родинні зв’язки, інвалідність.

Такі особи можуть виїжджати за кордон необмежену кількість разів. Останні зобов’язані повернутися в Україну не пізніше повернення на територію України осіб, яких вони супроводжували.

Слід зауважити, що чоловіку для виїзду за кордон не потрібні документи від ТЦК та СП.

Перевірка документів при виїзді за кордон. Фото: ДПСУ

Супровід дружини з інвалідністю за кордон — які документи потрібні чоловіку

Із собою обов'язково необхідно мати оригінали усіх необхідних документів та нотаріально завірені копії.

Окрім закордонних паспортів для виїзду з України необхідні:

документи про інвалідність дружини (один чи декілька — посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, пенсійне посвідчення з інвалідності, посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги з інвалідності, довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу);

свідоцтво про шлюб;

якщо були зміни прізвищ чи імен потрібні будуть документи про це (простіше кажучи, щоб усі прізвища та імена збігалися).

Важливо: для виїзду довідка МСЕК не підходить.

Раніше ми повідомляли, що чекає на українських військовозобов'язаних чоловіків за незаконний перетин кордону.

Нагадаємо, ми розповідали, хто із заброньованих працівників має право виїжджати з країни під час війни.

Також ми писали про те, чи мають право військовозобов'язані чоловіки виїхати за кордон на лікування під час війни.