Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Хто із чоловіків має право виїжджати за кордон необмежену кількість разів arrow

Хто із чоловіків має право виїжджати за кордон необмежену кількість разів

31 липня 2023 20:15
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Виїзд за кордон 2023 — для кого з чоловіків кількість поїздок необмежена
Виїзд чоловіка за кордон під час воєнного стану. Фото: УНІАН
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

В Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 15 листопада, тож для більшості військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років кордони закриті. Однак є винятки, зокрема деякі українці можуть перетинати кордон необмежену кількість разів. 

Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів України "Про затвердження правил перетинання державного кордону громадянами України". Нюанси пояснив адвокат Богдан Пересада.

Читайте також:

Хто має право виїжджати з України 

Відповідно до постанови, у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану перетинати державний кордон мають право: 

  • особи з інвалідністю;
  • особи, які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю і супроводжують таких дружин (чоловіка) для виїзду за межі України, за наявності документів (їх нотаріально засвідчених копій), що підтверджують родинні зв’язки, інвалідність.

Такі особи можуть виїжджати за кордон необмежену кількість разів. Останні зобов’язані повернутися в Україну не пізніше повернення на територію України осіб, яких вони супроводжували.

Слід зауважити, що чоловіку для виїзду за кордон не потрібні документи від ТЦК та СП.

 

Супровід дружини з інвалідністю за кордон — які документи потрібні чоловіку
Перевірка документів при виїзді за кордон. Фото: ДПСУ

Супровід дружини з інвалідністю за кордон — які документи потрібні чоловіку

Із собою обов'язково необхідно мати оригінали усіх необхідних документів та нотаріально завірені копії.

Окрім закордонних паспортів для виїзду з України необхідні: 

  • документи про інвалідність дружини (один чи декілька — посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, пенсійне посвідчення з інвалідності, посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги з інвалідності, довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу);
  • свідоцтво про шлюб;
  • якщо були зміни прізвищ чи імен потрібні будуть документи про це (простіше кажучи, щоб усі прізвища та імена збігалися).

Важливо: для виїзду довідка МСЕК не підходить.

Раніше ми повідомляли, що чекає на українських військовозобов'язаних чоловіків за незаконний перетин кордону

Нагадаємо, ми розповідали, хто із заброньованих працівників має право виїжджати з країни під час війни.

Також ми писали про те, чи мають право військовозобов'язані чоловіки виїхати за кордон на лікування під час війни.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

None

"Це кров і піт": Ігнат про успішну роботу ППО і не тільки у великому інтервʼю

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

00:43 "Це моя бабуся": ухилянти вигадали новий спосіб перетину кордону

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз