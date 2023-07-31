Выезд за границу 2023 — для кого из мужчин количество поездок неограниченно

Выезд мужчины за границу во время военного положения. Фото: УНИАН

В Украине продлили военное положение и общую мобилизацию до 15 ноября, поэтому для большинства военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет границы закрыты. Однако есть исключения, в частности некоторые украинцы могут пересекать границу неограниченное количество раз.

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины "Об утверждении правил пересечения государственной границы гражданами Украины". Нюансы объяснил адвокат Богдан Пересада.

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Кто имеет право уезжать из Украины

Согласно постановлению, в случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения пересекать государственную границу имеют право:

лица с инвалидностью;

лица, имеющие жену (супруга) из лиц с инвалидностью и сопровождающие таких жен (супруга) для выезда за пределы Украины, при наличии документов (их нотариально заверенных копий), подтверждающих родственные связи, инвалидность.

Такие лица могут выезжать за границу неограниченное количество раз. Последние обязаны вернуться в Украину не позднее возвращения на территорию Украины лиц, которых они сопровождали.

Следует отметить, что мужчине для выезда за границу не требуются документы от ТЦК и СП.

Проверка документов при выезде за границу. Фото: ГНСУ

Сопровождение жены с инвалидностью за границу — какие документы нужны мужу

С собой обязательно необходимо иметь подлинники всех необходимых документов и нотариально заверенные копии.

Кроме загранпаспортов для выезда из Украины необходимы:

документы об инвалидности жены (один или несколько — удостоверение, подтверждающее соответствующий статус, пенсионное удостоверение по инвалидности, удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи по инвалидности, справка для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь);

свидетельство о браке;

если были изменения фамилий или имен, потребуются документы об этом (проще говоря, чтобы все фамилии и имена совпадали).

Важно: для выезда справка МСЭК не подходит.

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