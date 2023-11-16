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Нацрада проведе позапланову перевірку "5 каналу" через скандальний ефір з Фаріон

16 листопада 2023 15:20
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Нацрада проведе позапланову перевірку "5 каналу" через скандальний ефір з Фаріон
Мовознавець Ірина Фаріон у ефірі програми "Рандеву з Яніною Соколовою". Фото: скриншот з відео програми
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення планує позапланово перевірити "5 канал" через трансляцію програми "Рандеву з Яніною Соколовою", де гостем стала мовознавець Ірина Фаріон, яка висловила скандальні висловлювання в бік російськомовних військових. Таке рішення було прийнято на засіданні Нацради сьогодні, 16 листопада.

Відповідне відео із засідання опубліковане на Youtube "Національна рада".

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"До Національної ради з питань телебачення та радіомовлення надійшли листи Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та Служби безпеки України з інформацію про трансляцію програми "Рандеву з Яніною Соколовою" 4 листопада, де гостем була колишня народна депутатка, мовознавиця Ірина Фаріон", — зауважив член Нацради Максим Онопрієнко.

Що показали результати спеціального моніторингу

Він зазначив, що це стало причиною для того, аби провести відповідний моніторинг. 

За результатами моніторингу, у програмі є ознаки порушення закону "Про медіа", в якому забороняється поширення дискримінаційних висловлювань щодо національності, віку, статі та інших ознак людини.

Вже додаткова перевірка має відбутися з 7 по 15 грудня 2023 року.

Що відомо про мовний скандал з Фаріон

Екснардепка та політична діячка Ірина Фаріон скандально висловилася про українських військових, які розмовляють російською мовою. За її словами, якщо в армії немає дисципліни, то немає армії, це зброд тоді.

Після цього у Львові під стіни Національного університету "Львівська політехніка" студенти вийшли на мітинг. Вони вимагали звільнити Ірину Фаріон з посади викладачки. 

Тому вже вчора, 15 листопада, її звільнили з Львівського політехнічного університету. Офіційна підстава — порушення Фаріон законів про працю. Йдеться про вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального вчинку, не сумісного з продовженням цієї роботи.

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