Нацсовет проведет внеплановую проверку "5 канала" из-за скандального эфира из Фарион

Языковед Ирина Фарион в эфире программы "Рандеву с Яниной Соколовой". Фото: скриншот из видео программы

Национальный совет по телевидению и радиовещанию планирует внепланово проверить 5 канал через трансляцию программы "Рандеву с Яниной Соколовой", где гостем стала языковед Ирина Фарион, которая выразила скандальные высказывания в сторону русскоязычных военных. Такое решение было принято сегодня на заседании Нацсовета, 16 ноября.

Соответствующее видео с заседания опубликовано на Youtube "Національна рада".

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"В Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания поступили письма Уполномоченного Верховной Рады по правам человека и Службы безопасности Украины по информации о трансляции программы "Рандеву с Яниной Соколовой" 4 ноября, где гостем была бывший народный депутат, языковед Ирина Фарион", — отметил член Нацсовета Максим Оноприенко.

Что показали результаты специального мониторинга

Он отметил, что это послужило причиной для того, чтобы провести соответствующий мониторинг.

По результатам мониторинга, в программе есть признаки нарушения закона "О медиа", в котором запрещается распространение дискриминационных высказываний относительно национальности, возраста, пола и других признаках человека.

Уже дополнительная проверка должна пройти с 7 по 15 декабря 2023 года.

Что известно о языковом скандале с Фарион

Экс-нардеп и политическая деятельница Ирина Фарион скандально высказалась об украинских военных, говорящих на русском языке. По ее словам, если у армии нет дисциплины, то нет армии, это сброд тогда.

После этого во Львове у стен Национального университета "Львовская политехника" студенты вышли на митинг. Они требовали уволить Ирину Фарион от должности преподавательницы.

Поэтому уже вчера, 15 ноября, ее уволили из Львовского политехнического университета. Официальное основание — нарушение Фарион законов о труде. Речь идет о совершении работником, выполняющим воспитательные функции, аморального поступка, не совместимого с продолжением этой работы.