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"Навіть якщо не буде ударів": експерти попереджають про 10-годинні відключення світла взимку

18 серпня 2023 09:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
"Навіть якщо не буде ударів": експерти попереджають про 10-годинні відключення світла взимку
Працівники "Укренерго". Фото: "Укренерго"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

За прогнозами експертів, в Україні взимку можливі відключення світла. Ймовірно, вони відбуватимуться навіть без російських ракетних атак.

Про це повідомляють ексміністр енергетики Іван Плачков та енергетичний експерт Юрій Корольчук, передає UBR.

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Відключення електроенергії взимку

Експерти розповіли, що ситуація з електропостачанням стає дедалі напруженішою, адже Україна готується до нового опалювального сезону.

Енергосистема країни значно постраждала від ракетних атак РФ. Відновлювальні роботи дали змогу відновити лише близько 30% працездатного обладнання. Це створює серйозні виклики перед Україною.

Корольчук наголосив, що ймовірність відключення світла у зимовий період залишається високою навіть за умови припинення обстрілів. 

"Навіть якщо не буде ударів — все одно будуть відключення. Якщо буде тепла зима — без ударів буде так само як рік тому. У гіршому випадку відключення можуть тривати й по 8, і по 10 годин", — зазначив він.

Плачков також вважає, що відключення світла в Україні взимку будуть. За його словами, навіть у разі теплої погоди, ймовірність залишається високою.

"Відключення, найімовірніше, будуть. Причому якщо зима буде теплою — то це одна ситуація", — зазначив Плачков.

Нагадаємо, НЕК "Укренерго" повідомила, скільки залишилось відремонтувати трансформаторних підстанцій, які були пошкоджені через російські обстріли, до початку опалювального сезону. У компанії не виключають нові атаки.

Також ми писали, що українські енергетики продовжують підготовку до зими. Влада не збирається применшувати загрози, ризики та виклики опалювального сезону.

Додамо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що підготовка до зими триває. Він попередив, що російські окупанти продовжать масштабні атаки на енергосистему, яку відновили.

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