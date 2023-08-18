"Навіть якщо не буде ударів": експерти попереджають про 10-годинні відключення світла взимку
За прогнозами експертів, в Україні взимку можливі відключення світла. Ймовірно, вони відбуватимуться навіть без російських ракетних атак.
Про це повідомляють ексміністр енергетики Іван Плачков та енергетичний експерт Юрій Корольчук, передає UBR.
Відключення електроенергії взимку
Експерти розповіли, що ситуація з електропостачанням стає дедалі напруженішою, адже Україна готується до нового опалювального сезону.
Енергосистема країни значно постраждала від ракетних атак РФ. Відновлювальні роботи дали змогу відновити лише близько 30% працездатного обладнання. Це створює серйозні виклики перед Україною.
Корольчук наголосив, що ймовірність відключення світла у зимовий період залишається високою навіть за умови припинення обстрілів.
"Навіть якщо не буде ударів — все одно будуть відключення. Якщо буде тепла зима — без ударів буде так само як рік тому. У гіршому випадку відключення можуть тривати й по 8, і по 10 годин", — зазначив він.
Плачков також вважає, що відключення світла в Україні взимку будуть. За його словами, навіть у разі теплої погоди, ймовірність залишається високою.
"Відключення, найімовірніше, будуть. Причому якщо зима буде теплою — то це одна ситуація", — зазначив Плачков.
Нагадаємо, НЕК "Укренерго" повідомила, скільки залишилось відремонтувати трансформаторних підстанцій, які були пошкоджені через російські обстріли, до початку опалювального сезону. У компанії не виключають нові атаки.
Також ми писали, що українські енергетики продовжують підготовку до зими. Влада не збирається применшувати загрози, ризики та виклики опалювального сезону.
Додамо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що підготовка до зими триває. Він попередив, що російські окупанти продовжать масштабні атаки на енергосистему, яку відновили.