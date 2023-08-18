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"Даже если не будет ударов": эксперты предупреждают о 10-часовых отключениях света зимой

18 августа 2023 09:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
"Даже если не будет ударов": эксперты предупреждают о 10-часовых отключениях света зимой
Сотрудники "Укрэнерго". Фото: "Укрэнерго"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

По прогнозам экспертов, в Украине зимой возможны отключения света. Вероятно, они будут происходить даже без российских ракетных атак.

Об этом сообщают экс-министр энергетики Иван Плачков и энергетический эксперт Юрий Корольчук, передает UBR.

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Отключение электроэнергии зимой

Эксперты рассказали, что ситуация с электроснабжением становится все более напряженной, ведь Украина готовится к новому отопительному сезону.

Энергосистема страны значительно пострадала от ракетных атак РФ. Восстановительные работы позволили восстановить около 30% работоспособного оборудования. Это создает серьезные вызовы перед Украиной.

Корольчук подчеркнул, что вероятность отключения света в зимний период остается высокой даже при прекращении обстрелов.

"Даже если не будет ударов — все равно будут отключения. Если будет теплая зима — без ударов будет так же как год назад. В худшем случае отключения могут длиться и по 8, и по 10 часов", — отметил он.

Плачков также считает, что отключения света в Украине зимой будут. По его словам, даже в случае теплой погоды, вероятность остается высокой.

"Отключения, скорее всего, будут. Причем если зима будет теплой — то это одна ситуация", — отметил Плачков.

Напомним, НЭК "Укрэнерго" сообщила, сколько осталось отремонтировать трансформаторных подстанций, которые были повреждены из-за российских обстрелов, до начала отопительного сезона. В компании не исключают новых атак.

Также мы писали, что украинские энергетики продолжают подготовку к зиме. Власти не собираются преуменьшать угрозы, риски и вызовы отопительного сезона.

Добавим, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что подготовка к зиме продолжается. Он предупредил, что российские оккупанты продолжат масштабные атаки на возобновившуюся энергосистему.

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