Обшуки у Дубінського, нові призначення в Міноборони та спалах гепатиту А — новини 1 листопада

Народний депутат Олександр Дубінський в залі суду. Фото: Укрінформ

Служба безпеки України та ДБР проводили обшуки у спільників народного депутата України Олександра Дубінського в середу, 1 листопада. Також правоохоронці провели обшуки у адмінбудівлі Ужгородської міської ради. Крім того, в Україні скоро представлять національну програму під назвою Future Perfect для вивчення англійської мови.

Новини.LIVE зібрали для вас дайджест головних подій 1 листопада.

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Обшуки у спільників нардепа Дубінського

Служба безпеки України та ДБР провели обшуки у спільників народного депутата України. Він причетний до схеми незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

Сам Дубінський незадовго відреагував на обшуки та звинуватив у всьому президента України Володимира Зеленського.

Також Державне бюро розслідувань розмістило аудіофрагмент, де депутат Олександр Дубінський дає вказівки про те, як неправомірно оформити документи для виїзду з країни.

Народний депутат Олександр Дубінський. Фото: umoloda.kyiv.ua

Обшуки в мерії Ужгорода

Служба безпеки України та Національна поліція провели серію обшуків у адмінбудівлі Ужгородської міської ради. Правоохоронці перевіряли обставини виїзду за кордон місцевих депутатів.

СБУ на місці інциденту. Фото: пресслужба СБУ

Національна програма для вивчення англійської мови

В Україні представлять національну програму під назвою Future Perfect. Її мета — стимулювати вивчення англійської мови серед українців, щоб зробити її основним засобом міжнародного спілкування в країні. Голова Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що більша частина українського населення прагне покращити свої мовні навички.

Глава Мінцифри Михайло Федоров. Фото: armyinform.com.ua

Призначення нового директора Державного оператора тилу та закупівлі Міноборони

Глава Міноборони України Рустем Умєров затвердив договір та рішення про надання Арсену Жумаділову статусу керівника компанії "Державний оператор тилу". Арсен Жумаділов успішно пройшов усі необхідні етапи перевірки і тепер обіймає свою нову посаду.

Новий директор Державного оператора тилу Арсен Жумаділов. Фото: Міноборони України

Вже з грудня запрацює закупівельна агенція "Державний оператор тилу", яка забезпечуватиме українських військових харчуванням. Наразі команда Міноборони вивчає ринок, формує команду, а на повну потужність агенція закупівель запрацює з 1 грудня.

Крім того, Міністерство оборони України планує запустити пілотний проєкт із закупівлі круп та хліба окремо від каталогу в одному із регіонів України.

Спалах гепатиту А у Вінниці

У Вінницькій області вже зареєстровано 247 повідомлень про хворих на гепатит А. У 207 хворих лабораторно підтвердили наявність хвороби.

Пацієнтка в лікарні. Ілюстративне фото: vinnytsia.info

Гепатит А у Франківську

В Івано-Франківську виявили семеро людей, які захворіли на гепатит А, серед них є троє дітей. Їх шпиталізували до обласної клінічної інфекційної лікарні.

Медична працівниця налаштовує обладнання. Ілюстративне фото: УНІАН

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