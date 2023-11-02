Обыски у Дубинского, новые назначения в Минобороны и вспышка гепатита А — новости 1 ноября
Служба безопасности Украины и ГБР проводили обыски у сообщников народного депутата Украины Александра Дубинского в среду, 1 ноября. Также правоохранители провели обыски в админздании Ужгородского городского совета. Кроме того, в Украине скоро представят национальную программу под названием Future Perfect для изучения английского языка.
Новини.LIVE собрали для вас дайджест главных событий 1 ноября.
Обыски у сообщников нардепа Дубинского
Служба безопасности Украины и ГБР провели обыски у подельников народного депутата Украины. Он причастен к схеме незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста.
Сам Дубинский незадолго отреагировал на обыски и обвинил во всем президента Украины Владимира Зеленского.
Также Государственное бюро расследований разместило аудиофрагмент, где депутат Александр Дубинский дает указания, как неправомерно оформить документы для выезда из страны.
Обыски в мэрии Ужгорода
Служба безопасности Украины и Национальная полиция провели серию обысков в админздании Ужгородского городского совета. Правоохранители проверяли обстоятельства выезда за границу местных депутатов.
Национальная программа для изучения английского языка
В Украине представят национальную программу под названием Future Perfect. Ее цель — стимулировать изучение английского языка среди украинцев, чтобы сделать его основным средством международного общения в стране. Глава Минцифры Михаил Федоров сообщил, что большая часть украинского населения стремится улучшить свои языковые навыки.
Назначение нового директора "Государственного оператора тыла" и закупки Минобороны
Глава Минобороны Украины Рустем Умеров утвердил договор и решение о предоставлении Арсену Жумаделову статуса руководителя компании "Государственный оператор тыла". Арсен Жумадилов успешно прошел все необходимые этапы проверки и теперь занимает свою новую должность.
Уже с декабря заработает закупочное агентство "Государственный оператор тыла", которое будет обеспечивать украинских военных питанием. Пока команда Минобороны изучает рынок, формирует команду, а на полную мощность агентство закупок заработает с 1 декабря.
Кроме того, Министерство обороны Украины планирует запустить пилотный проект по закупке круп и хлеба отдельно от каталога в одном из регионов Украины.
Вспышка гепатита А в Виннице
В Винницкой области уже зарегистрировано 247 сообщений о больных гепатитом А. В 207 больных лабораторно подтвердили наличие болезни.
Гепатит А во Франковске
В Ивано-Франковске обнаружили семь человек, заболевших гепатитом А, среди них есть трое детей. Их госпитализировали в областную клиническую инфекционную больницу.
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