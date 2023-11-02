Обыски у Дубинского, новые назначения в Минобороны и вспышка гепатита А — новости 1 ноября

Народный депутат Александр Дубинский в зале суда. Фото: Укринформ

Служба безопасности Украины и ГБР проводили обыски у сообщников народного депутата Украины Александра Дубинского в среду, 1 ноября. Также правоохранители провели обыски в админздании Ужгородского городского совета. Кроме того, в Украине скоро представят национальную программу под названием Future Perfect для изучения английского языка.

Новини.LIVE собрали для вас дайджест главных событий 1 ноября.

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Обыски у сообщников нардепа Дубинского

Служба безопасности Украины и ГБР провели обыски у подельников народного депутата Украины. Он причастен к схеме незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста.

Сам Дубинский незадолго отреагировал на обыски и обвинил во всем президента Украины Владимира Зеленского.

Также Государственное бюро расследований разместило аудиофрагмент, где депутат Александр Дубинский дает указания, как неправомерно оформить документы для выезда из страны.

Народный депутат Александр Дубинский. Фото: umoloda.kyiv.ua

Обыски в мэрии Ужгорода

Служба безопасности Украины и Национальная полиция провели серию обысков в админздании Ужгородского городского совета. Правоохранители проверяли обстоятельства выезда за границу местных депутатов.

СБУ на месте инцидента. Фото: пресс-служба СБУ

Национальная программа для изучения английского языка

В Украине представят национальную программу под названием Future Perfect. Ее цель — стимулировать изучение английского языка среди украинцев, чтобы сделать его основным средством международного общения в стране. Глава Минцифры Михаил Федоров сообщил, что большая часть украинского населения стремится улучшить свои языковые навыки.

Глава Минцифры Михаил Федоров. Фото: armyinform.com.ua

Назначение нового директора "Государственного оператора тыла" и закупки Минобороны

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров утвердил договор и решение о предоставлении Арсену Жумаделову статуса руководителя компании "Государственный оператор тыла". Арсен Жумадилов успешно прошел все необходимые этапы проверки и теперь занимает свою новую должность.

Новый директор Государственного оператора тыла Арсен Жумадилов. Фото: Минобороны Украины

Уже с декабря заработает закупочное агентство "Государственный оператор тыла", которое будет обеспечивать украинских военных питанием. Пока команда Минобороны изучает рынок, формирует команду, а на полную мощность агентство закупок заработает с 1 декабря.

Кроме того, Министерство обороны Украины планирует запустить пилотный проект по закупке круп и хлеба отдельно от каталога в одном из регионов Украины.

Вспышка гепатита А в Виннице

В Винницкой области уже зарегистрировано 247 сообщений о больных гепатитом А. В 207 больных лабораторно подтвердили наличие болезни.

Пациентка в больнице. Иллюстративное фото: vinnytsia.info

Гепатит А во Франковске

В Ивано-Франковске обнаружили семь человек, заболевших гепатитом А, среди них есть трое детей. Их госпитализировали в областную клиническую инфекционную больницу.

Медицинская работница настраивает оборудование. Иллюстративное фото: УНИАН

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