Представлення міністра, підозра Коломойському та підняття прапора: головні новини 7 вересня

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У четвер, 7 вересня ЗСУ підняли український прапор у "сірій зоні" на Харківщині. Також у цей день Президент Зеленський офіційно представив нового міністра оборони. Водночас олігарху Ігорю Коломойському повідомили про підозру у справі розкрадання коштів ПриватБанку.

Новини.LIVE зібрали для Вас дайджест головних подій 7 вересня.

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Зеленський представив нового міністра оборони України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Сьогодні, 7 вересня, Президент України Володимир Зеленський представив нового міністра оборони Рустема Умєрова. Також він розповів про зміни, які очікує від нового міністра у роботі у відомства.

"Усе, що може бути оцифроване, має бути оцифроване. Кожна бюрократична процедура, яка може бути скасована, має бути скасована. Кожна річ, яка може вберегти життя та здоровʼя воїнів, має бути знайдена й поставлена в українські війська. Потрібна нова філософія ставлення до українських воїнів: люди — це не витратний матеріал. Їхній час та сили — це цінність держави", — каже Зеленський.

ГУР відзначило 31-шу ріницю з дня створення

Голова ГУР Кирило Буданов вітає побратимів. Фото: скриншот з відео

Сьогодні, 7 вересня, в Україні відзначають День воєнної розвідки. Президент Володимир Зеленський привітав причетних до свята. Він також опублікував фото українських розвідників.

Також зі святом побратимів та українців оригінально привітав голова ГУР Кирило Буданов.

На честь свята Президент України Володимир Зеленський підвищив у званні голову ГУР Кирила Буданова. Тепер він генерал-лейтенант.

Українські військові підняли прапор в населених пунктах у "сірій зоні" Харківської області

Українські військові підіймають прапор у населеному пункті Харківської області. Фото: скриншот з відео

Українські бійці "Сталевого Кордону" Гвардії наступу підняли прапор в населених пунктах у "сірій зоні" Харківської області. Йдеться про Строївку та Тополі.

У поліції назвали точну кількість загиблих внаслідок обстрілу Костянтинівки

Наслідки російського обстрілу Костянтинівки. Фото: t.me/Klymenko_MVS

У поліції заявили, що внаслідок обстрілу Костянтинівки Донецької області загинули 16 людей. Неідентифікованою залишається одна жертва.

НАБУ повідомило підозру Коломойському у присвоєнні коштів ПриватБанку

Олігарх Ігор Коломойський. Фото: Vladyslav Musienko/Reuters

Слідчі НАБУ за згодою керівництва САП донесли до ексголовного власника ПАТ КБ "ПриватБанк" Ігоря Коломойського та п'ятьох його соратників інформацію про підозру у незаконному привласненні грошових активів банку. Підозрювані привласнили собі суму, що перевищує 9,2 млрд гривень.

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