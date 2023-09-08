Представление министра, подозрение Коломойскому и поднятие флага: главные новости 7 сентября

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В четверг, 7 сентября, ВСУ подняли украинский флаг в "серой зоне" на Харьковщине. Также в этот день президент Зеленский официально представил нового министра обороны. В то же время, олигарху Игорю Коломойскому сообщили о подозрении в деле хищения средств ПриватБанка.

Новини.LIVE собрали для Вас дайджест главных событий 7 сентября.

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Зеленский представил нового министра обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Сегодня, 7 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский представил нового министра обороны Рустема Умерова. Также он рассказал об изменениях, ожидаемых от нового министра в работе в ведомства.

"Все, что может быть оцифровано, должно быть оцифровано. Каждая бюрократическая процедура, которая может быть отменена, должна быть отменена. Каждая вещь, которая может уберечь жизнь и здоровье воинов, должна быть найдена и поставлена в украинские войска. Нужна новая философия отношения к украинских воинов: люди — это не затратный материал. Их время и силы — это ценность государства", — говорит Зеленский.

ГУР отметило 31-ю годовщину со дня создания

Глава ГУР Кирилл Буданов поздравляет собратьев. Фото: скриншот с видео

Сегодня, 7 сентября, в Украине отмечают День военной разведки. Президент Владимир Зеленский поздравил причастных к празднику. Он также опубликовал фото украинских разведчиков.

Также с праздником побратимов и украинцев оригинально поздравил глава ГУР Кирилл Буданов.

В честь праздника Президент Украины Владимир Зеленский повысил в звании главу ГУР Кирилла Буданова. Теперь он генерал-лейтенант.

Украинские военные подняли флаг в населенных пунктах в "серой зоне" Харьковской области

Украинские военные поднимают флаг в населённом пункте Харьковской области. Фото: скриншот с видео

Украинские бойцы "Стальной Границы" Гвардии наступления подняли флаг в населенных пунктах в "серой зоне" Харьковской области. Речь идет о Строевке и Тополе.

В полиции назвали точное количество погибших в результате обстрела Константиновки

Последствия российских обстрелов Константиновки. Фото: t.me/Klymenko_MVS

В полиции заявили, что в результате обстрела Константиновки Донецкой области погибли 16 человек. Неидентифицированной остается одна жертва.

НАБУ сообщило подозрение Коломойскому в присвоении средств ПриватБанку

Олигарх Игорь Коломойский. Фото: Vladyslav Musienko/Reuters

Следователи НАБУ с согласия руководства САП донесли до эксглавного владельца ПАО КБ "ПриватБанк" Игоря Коломойского и пятерых его соратников информацию о подозрении в незаконном присвоении денежных активов банка. Подозреваемые присвоили себе сумму, превышающую 9,2 млрд. гривен.

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