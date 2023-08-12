"Сенс Банк" может получить нового главу правления, — Forbes

Отделение Sense Bank. Фото: sensebank.com.ua

В государственном "Сенс Банке" может смениться глава правления. Вероятно, это произойдет из-за проблем со здоровьем действующего председателя Дмитрия Кузьмина и не слишком убедительной работы менеджмента.

Об этом сообщает Forbes.

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Смена председателя правления "Сенс Банка"

Forbes, ссылаясь на собеседников в банке и госструктурах, пишет, что Кузьмин может потерять свой пост из-за проблем со здоровьем и принятием решений, а также в коммуникации нового менеджмента и других работников банка.

Издание привело цитату одного из своих источников в менеджменте банка. Он говорит, что "председатель правления вообще ничего не подписывает, даже "текучку".

"Ситуация достигла апогея в четверг, 10 августа, когда Кузьмин даже написал заявление об отставке, о чем Forbes стало известно от двух собеседников в государственных структурах. Правда, оно не было должным образом оформлено с юридической точки зрения, уточнил один из них", — говорится в сообщении.

Кузьмин не ответил на просьбу издания дать комментарий для этой статьи. В "Сенс Банке" назвали эту информацию "слухами".

Напомним, 20 июля правление Национального банка Украины приняло решение вывести с рынка "Сенс Банк". Оно обратилось в Кабинет министров с просьбой национализации финансового учреждения.

Также мы писали, что Кабинет министров Украины принял решение о национализации "Сенс Банка". Его приобрели за 1 гривну.

Добавим, 22 июля "Сенс Банк" официально стал государственным. Это позволит избежать угроз финансовой стабильности.