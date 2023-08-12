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"Сенс Банк" може отримати нового голову правління, — Forbes

12 серпня 2023 22:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
"Сенс Банк" може отримати нового голову правління, — Forbes
Відділення Sense Bank. Фото: sensebank.com.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У державному "Сенс Банку" може змінитися голова правління. Ймовірно, це станеться через проблеми зі здоровʼям чинного голови Дмитра Кузьміна та не надто переконливу роботу менеджменту.

Про це повідомляє Forbes.

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Forbes, посилаючись на співрозмовників в банку та держструктурах, пише, що Кузьмін може втратити свою посаду через проблеми зі здоровʼям та з прийняттям рішень, а також в комунікації нового менеджменту та інших працівників банку. 

Видання навело цитату одного зі своїх джерел в менеджменті банку. Воно каже, що "голова правління взагалі нічого не підписує, навіть "текучку". 

"Ситуація досягла апогею в четвер, 10 серпня, коли Кузьмін навіть написав заяву про відставку, про що Forbes стало відомо від двох співрозмовників у державних структурах. Щоправда, вона не була належно оформлена з юридичної точки зору, уточнив один із них", — йдеться в повідомленні. 

Кузьмін не відповів на прохання видання дати коментар для цієї статті. У "Сенс Банку" назвали цю інформацію "чутками".

Нагадаємо, 20 липня правління Національного банку України ухвалило рішення вивести з ринку "Сенс Банк". Воно звернулося до Кабінету міністрів із проханням націоналізації фінансової установи.

Також ми писали, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про націоналізацію "Сенс Банку". Його придбали за 1 гривню.

Додамо, 22 липня "Сенс Банк" офіційно став державним. Це дозволить уникнути загроз для фінансової стабільності. 

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