"Сенс Банк" може отримати нового голову правління, — Forbes

Відділення Sense Bank. Фото: sensebank.com.ua

У державному "Сенс Банку" може змінитися голова правління. Ймовірно, це станеться через проблеми зі здоровʼям чинного голови Дмитра Кузьміна та не надто переконливу роботу менеджменту.

Про це повідомляє Forbes.

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Зміна голови правління "Сенс Банку"

Forbes, посилаючись на співрозмовників в банку та держструктурах, пише, що Кузьмін може втратити свою посаду через проблеми зі здоровʼям та з прийняттям рішень, а також в комунікації нового менеджменту та інших працівників банку.

Видання навело цитату одного зі своїх джерел в менеджменті банку. Воно каже, що "голова правління взагалі нічого не підписує, навіть "текучку".

"Ситуація досягла апогею в четвер, 10 серпня, коли Кузьмін навіть написав заяву про відставку, про що Forbes стало відомо від двох співрозмовників у державних структурах. Щоправда, вона не була належно оформлена з юридичної точки зору, уточнив один із них", — йдеться в повідомленні.

Кузьмін не відповів на прохання видання дати коментар для цієї статті. У "Сенс Банку" назвали цю інформацію "чутками".

Нагадаємо, 20 липня правління Національного банку України ухвалило рішення вивести з ринку "Сенс Банк". Воно звернулося до Кабінету міністрів із проханням націоналізації фінансової установи.

Також ми писали, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про націоналізацію "Сенс Банку". Його придбали за 1 гривню.

Додамо, 22 липня "Сенс Банк" офіційно став державним. Це дозволить уникнути загроз для фінансової стабільності.