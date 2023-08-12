"Сенс Банк" може отримати нового голову правління, — Forbes
У державному "Сенс Банку" може змінитися голова правління. Ймовірно, це станеться через проблеми зі здоровʼям чинного голови Дмитра Кузьміна та не надто переконливу роботу менеджменту.
Про це повідомляє Forbes.
Зміна голови правління "Сенс Банку"
Forbes, посилаючись на співрозмовників в банку та держструктурах, пише, що Кузьмін може втратити свою посаду через проблеми зі здоровʼям та з прийняттям рішень, а також в комунікації нового менеджменту та інших працівників банку.
Видання навело цитату одного зі своїх джерел в менеджменті банку. Воно каже, що "голова правління взагалі нічого не підписує, навіть "текучку".
"Ситуація досягла апогею в четвер, 10 серпня, коли Кузьмін навіть написав заяву про відставку, про що Forbes стало відомо від двох співрозмовників у державних структурах. Щоправда, вона не була належно оформлена з юридичної точки зору, уточнив один із них", — йдеться в повідомленні.
Кузьмін не відповів на прохання видання дати коментар для цієї статті. У "Сенс Банку" назвали цю інформацію "чутками".
Нагадаємо, 20 липня правління Національного банку України ухвалило рішення вивести з ринку "Сенс Банк". Воно звернулося до Кабінету міністрів із проханням націоналізації фінансової установи.
Також ми писали, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про націоналізацію "Сенс Банку". Його придбали за 1 гривню.
Додамо, 22 липня "Сенс Банк" офіційно став державним. Це дозволить уникнути загроз для фінансової стабільності.