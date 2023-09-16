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В Минэнергетики рассказали, готовят ли в Украине графики отключений

16 сентября 2023 20:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Минэнергетики рассказали, готовят ли в Украине графики отключений
Работники ДТЭК. Фото: dtek-kem.com.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук рассказала, что в Украине не планируют блэкаутов и отключений, однако графики готовы на случай успешных атак российских оккупантов.

Об этом Светлана Гринчук сказала в эфире телемарафона.

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Гринчук подчеркнула, что большим вызовом для украинской энергосистемы будут именно повторные атаки России.

"По данным нашей разведки, мировой разведки россияне все же планируют атаки на энергосистему. Но на этот раз у нас есть больше знаний, у нас более качественная по сравнению с прошлым годом система ПВО, которая доказала свою эффективность", — сказала заместитель министра энергетики.

Напомним, глава Центра исследования энергетики Александр Харченко рассказал, каким городам больше всего угрожает блэкаут зимой. Речь идет о Киеве и Одессе, поскольку они крупнейшие потребители электроэнергии и страдают от недостаточной генерационной мощности.

Также мы писали, что в Украине продолжают готовиться к следующему отопительному сезону и вероятным ударам российской армии по энергетическим объектам. Если обстрелов не будет, то у всех украинцев будет свет.

Добавим, в некоторых городах Украины разрабатываются стратегии отключения электричества из-за возможного дефицита энергии. Уже три области подтвердили следующие планы.

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