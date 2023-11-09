Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий. Фото: Укрэнерго

В Укрэнерго предупредили украинцев об опасной рассылке писем с вирусом с посторонних адресов якобы от имени НЭК. Людей призвали быть внимательными.

Об этом сообщает Укрэнерго.

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Опасная рассылка писем

Укрэнерго опубликовало образец опасных писем, которые мошенники пытаются рассылать подрядчикам и контрагентам якобы от имени компании.

Образец опасных листов. Фото: Укрэнерго

Людей призвали быть внимательными, ведь такие письма могут содержать вирус.

Укрэнерго рассказало о признаках фальсификации:

Письмо отправлено не по официальному адресу. Все сотрудники НЭК "Укрэнерго" пользуются почтой исключительно с доменом @ua.energy. Если вам пришло письмо от нашей компании из другого домена — удаляйте, не открывая!

ГП "Укрэнерго" не существует. Официальное название нашей компании, которая используется в деловой переписке — НЭК "Укрэнерго". До 2019 года использовалось официальное название ГП "НЭК "Укрэнерго".

"Бухгалтер Елена Витальевна" — фейк без фамилии. Сотрудники НЭК "Укрэнерго" не ведут переписку без указания полных данных отправителя и, тем более, на русском языке!

НЭК "Укрэнерго" уже обратилось в правоохранительные органы по просьбе найти мошенников, неправомерно использующих данные нашей компании.

"Просим внимательно проверять все адреса, по которым поступают письма якобы от НЭК "Укрэнерго". Наш официальный домен — @ua.energy", — говорится в сообщении.

Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, в среду, 8 ноября, максимум потребления электроэнергии был выше на 1,4%, чем в предыдущий день. При этом из-за боевых действий обесточенными остаются 437 населенных пунктов.

Также мы писали, что министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Россия в последние три недели атаковала энергетическую инфраструктуру Украины 60 раз. Для обстрелов враг применял разные виды вооружения.