Очільник Укренерго Володимир Кудрицький. Фото: Укренерго

В Укренерго попередили українців про небезпечну розсилку листів з вірусом зі сторонніх адрес начебто від імені НЕК. Людей закликали бути уважними.

Про це повідомляє Укренерго.

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Небезпечна розсилка листів

Укренерго опублікувало зразок небезпечних листів, які шахраї намагаються розсилати підрядникам та контрагентам начебто від імені компанії.

Зразок небезпечних листів. Фото: Укренерго

Людей закликали бути уважними, адже такі листи можуть містити вірус.

Укренерго розповіло про ознаки фальсифікації:

Лист відправлено не з офіційної адреси. Всі співробітники НЕК "Укренерго" користуються поштою виключно з доменом @ua.energy. Якщо вам прийшов лист від нашої компанії з іншого домену — видаляйте, не відкриваючи!

ДП "Укренерго" не існує. Офіційна назва нашої компанії, яка використовується в діловому листуванні — НЕК "Укренерго". До 2019 року використовувалась офіційна назва ДП "НЕК "Укренерго".

"Бухгалтер Елена Витальевна" — фейк без прізвища. Співробітники НЕК "Укренерго" не ведуть листування без зазначення повних даних відправника і, тим більше російською мовою!

НЕК "Укренерго" вже звернулось до правоохоронних органів з прохання знайти шахраїв, які неправомірно використовують дані нашої компанії.

"Просимо уважно перевіряти всі адреси, з яких надходять листи нібито від НЕК "Укренерго". Наш офіційний домен - @ua.energy", — йдеться у повідомленні.

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, у середу, 8 листопада, максимум споживання електроенергії був вище на 1,4%, ніж попереднього дня. При цьому через бойові дії знеструмленими лишаються 437 населених пунктів.

Також ми писали, що міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Росія протягом останніх трьох тижнів атакувала енергетичну інфраструктуру України 60 разів. Для обстрілів ворог застосовував різні види озброєння.