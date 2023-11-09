Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow В Укренерго попередили українців про небезпечну розсилку листів arrow

В Укренерго попередили українців про небезпечну розсилку листів

9 листопада 2023 21:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Укренерго попередили українців про небезпечну розсилку листів
Очільник Укренерго Володимир Кудрицький. Фото: Укренерго
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Укренерго попередили українців про небезпечну розсилку листів з вірусом зі сторонніх адрес начебто від імені НЕК. Людей закликали бути уважними.

Про це повідомляє Укренерго.

Читайте також:

Небезпечна розсилка листів

Укренерго опублікувало зразок небезпечних листів, які шахраї намагаються розсилати підрядникам та контрагентам начебто від імені компанії.

null
Зразок небезпечних листів. Фото: Укренерго

Людей закликали бути уважними, адже такі листи можуть містити вірус.

Укренерго розповіло про ознаки фальсифікації:

  • Лист відправлено не з офіційної адреси. Всі співробітники НЕК "Укренерго" користуються поштою виключно з доменом @ua.energy. Якщо вам прийшов лист від нашої компанії з іншого домену — видаляйте, не відкриваючи!
  • ДП "Укренерго"  не існує. Офіційна назва нашої компанії, яка використовується в діловому листуванні — НЕК "Укренерго". До 2019 року використовувалась офіційна назва ДП "НЕК "Укренерго".
  • "Бухгалтер Елена Витальевна" — фейк без прізвища. Співробітники НЕК "Укренерго" не ведуть листування без зазначення повних даних відправника і, тим більше російською мовою!
  • НЕК "Укренерго" вже звернулось до правоохоронних органів з прохання знайти шахраїв, які неправомірно використовують дані нашої компанії.

"Просимо уважно перевіряти всі адреси, з яких надходять листи нібито від НЕК "Укренерго". Наш офіційний домен - @ua.energy", — йдеться у повідомленні.

null
Допис Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, у середу, 8 листопада, максимум споживання електроенергії був вище на 1,4%, ніж попереднього дня. При цьому через бойові дії знеструмленими лишаються 437 населених пунктів.

Також ми писали, що міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Росія протягом останніх трьох тижнів атакувала енергетичну інфраструктуру України 60 разів. Для обстрілів ворог застосовував різні види озброєння.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

Законопроєкт про медичний канабіс — у Раді розповіли про нові правки - 80x80

Законопроєкт про медичний канабіс — у Раді розповіли про нові правки

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

06:40Ціни на металобрухт у листопаді. Скільки коштує 1 кг чермета в Україні

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі