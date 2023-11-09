В Укренерго розповіли, де наразі проводяться аварійні роботи

Працівник Укренерго ремонує електромережі. Фото: пресслужба Укренерго

У середу, 8 листопада, максимум споживання електроенергії був вище на 1,4%, ніж попреднього дня. При цьому через бойові дії знеструмленими лишаються 437 населених пунктів.

Про це розповіли в "Укренерго".

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Виробництво електроенергії

Сьогодні в енергосистемі є профіцит електроенергії. Для збереження балансу між виробництвом та споживанням й операційної безпеки енергосистеми, у відповідь на запит "Укренерго", польський оператор енергосистеми PSE в три денні години надає аварійну допомогу, терміново купуючи надлишки української електроенергії загальним обсягом 510 МВт*год.

Два блоки на теплоелектростанціях (ТЕС) в західному та центральному регіонах виведені в аварійний ремонт в межах доби.

"Електроенергії, виробленої українськими електростанціями, достатньо для забезпечення потреб всіх побутових та юридичних споживачів. "Укренерго" не бачить підстав для обмежень в енергосистемі, якщо не буде нових обстрілів. Ліміти споживання не запроваджувались", — розповіли в "Укренерго".

Експорт та імпорт електроенергії

Експорт здійснюється до Словаччини, Румунії та Молдови в нічні години (добовий мінімум споживання) та денні години (активна робота електростанцій на ВДЕ) загальним обсягом 3 482 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 367 МВт.



"Сьогодні імпорт електроенергії здійснюється в ранкові та вечірні години (періоди максимального споживання) зі Словаччини та Румунії. Загальний обсяг 1365 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 250 МВт", — говориться у звіті "Укренерго".

Мережі обленерго

Загалом через бойові дії та з інших причин без світла залишається 437 населених пунктів. Через обстріли є пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Харківській, Херсонській областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться залежно від ситуації з безпекою та з дозволу військових.

"Через технічні порушення знеструмлені споживачі в Миколаївській, Сумській та Чернігівській областях", — резюмували в компанії.

Раніше ми повідомляли, що міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Росія протягом останніх трьох тижнів атакувала енергетичну інфраструктуру України 60 разів. Для обстрілів ворог застосовував різні види озброєння.

Нагадуємо, що електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для того, аби забезпечити потреби всіх побутових та юридичних споживачів. В "Укренерго" не бачать причин для того, аби відключати світло, якщо не буде нових ворожих обстрілів.