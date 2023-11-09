В Укрэнерго рассказали, где сейчас проводятся аварийные работы

Работник Укрэнерго ремонтирует электросети. Фото: пресс-служба Укрэнерго

В среду, 8 ноября, максимум потребления электроэнергии был выше на 1,4%, чем в предыдущий день. При этом из-за боевых действий обесточенными остаются 437 населенных пунктов.

Об этом рассказали в "Укрэнерго".

Читайте также:

Состояние энергосистемы в Украине. Фото: Укрэнерго

Производство электроэнергии

Сегодня в энергосистеме профицит электроэнергии. Для сохранения баланса между производством и потреблением и операционной безопасности энергосистемы, в ответ на запрос "Укрэнерго", польский оператор энергосистемы PSE в три дневных часа оказывает аварийную помощь, срочно покупая излишки украинской электроэнергии общим объемом 510 МВт*ч.

Два блока на теплоэлектростанциях (ТЭС) в западном и центральном регионах выведены в аварийный ремонт в течение суток.

"Электроэнергии, произведенной украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей всех бытовых и юридических потребителей. "Укрэнерго" не видит оснований для ограничений в энергосистеме, если не будет новых обстрелов. Лимиты потребления не вводились", — рассказали в "Укрэнерго".

Экспорт и импорт электроэнергии

Экспорт осуществляется в Словакию, Румынию и Молдову в ночные часы (суточный минимум потребления) и дневные часы (активная работа электростанций на ВИЭ) общим объемом 3482 МВтч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 367 МВт.



"Сегодня импорт электроэнергии осуществляется в утренние и вечерние часы (периоды максимального потребления) из Словакии и Румынии. Общий объем 1365 МВтч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 250 МВт", — говорится в отчете "Укрэнерго".

Сети облэнерго

Всего из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 437 населенных пунктов. Из-за обстрелов есть повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях. Аварийно-восстановительные работы производятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.

"Из-за технических нарушений есть обесточенные потребители в Николаевской, Сумской и Черниговской областях", — резюмировали в компании.

Ранее мы сообщали, что министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Россия за последние три недели атаковала энергетическую инфраструктуру Украины 60 раз. Для обстрелов враг применял разные виды вооружения.

Напоминаем, что электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для того, чтобы обеспечить потребности всех бытовых и юридических потребителей. В "Укрэнерго" не видят причин для того, чтобы отключать свет, если не будет новых вражеских обстрелов.