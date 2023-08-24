Волонтеры в Херсоне подняли в небо флаг Украины и запустили на оккупированную территорию

Волонтеры и флаг Украины. Фото: скриншот с видео

Сегодня, 24 августа, в День Независимости Украины волонтеры провели интересную операцию. В Херсоне они подняли в небо огромный украинский флаг и запустили на временно оккупированную территорию.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

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Флаг Украины на оккупированную территорию

"В Херсоне, рядом с линией фронта, подняли в небо огромный украинский флаг и запустили на левый берег Днепра. На временно оккупированную территорию", — рассказал Цаплиенко.

Он подчеркнул, что это мощный сигнал всем нашим, что Украина вернется. По словам журналиста, несколько разумных советов российским оккупантам тоже прилагается.

Напомним, сегодня, 24 августа, Украина отмечает День Независимости. Президент Украины Владимир Зеленский, Первая леди и все военно-политическое руководство страны поздравили украинцев с праздником в самом центре столицы — на Софийской площади.

Также мы писали, что второй год подряд украинцы будут отмечать независимость страны в условиях войны. Чтобы отстоять свободу, право жить на своей родной земле и самостоятельно строить светлое будущее, Украина платит высокую цену тысячи жизней.

Добавим, бригада специального назначения НГУ "Азов" поздравила украинцев с Днем Независимости. Военные подчеркнули, что граждане Украины не отдадут свою свободу.