Волонтери у Херсоні підняли в небо прапор України та запустили на окуповану територію

Волонтери та прапор України. Фото: скриншот з відео

Сьогодні, 24 серпня, в День Незалежності України волонтери провели цікаву операцію. У Херсоні вони підняли в небо величезний український прапор та запустили на тимчасово окуповану територію.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

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Прапор України на окуповану територію

"В Херсоні, поруч з лінією фронту, підняли в небо величезний український прапор та запустили на лівий берег Дніпра. На тимчасово окуповану територію", — розповів Цаплієнко.

Він наголосив, що це потужний сигнал всім нашим, що Україна повернеться. За словами журналіста, трохи розумних порад російським окупантам також додається.

Нагадаємо, сьогодні, 24 серпня, Україна відзначає День Незалежності. Президент України Володимир Зеленський, Перша леді та все військово-політичне керівництво країни привітали українців зі святом у самому центрі столиці — на Софійській площі.

Також ми писали, що другий рік поспіль українці будуть відзначати незалежність країни в умовах війни. Щоб відстояти свободу, право жити на своїй рідній землі та самостійно будувати світле майбутнє, Україна платить високу ціну — тисячі життів.

Додамо, бригада спеціального призначення НГУ "Азов" привітала українців з Днем Незалежності. Військові наголосили, що громадяни України не віддадуть своєї свободи.