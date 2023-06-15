Восстановить документы на жилье во время войны — что делать, какие документы необходимы

Украинка посещает ЦОАУ. Фото: ЛГР

В жизни может произойти множество нестандартных или экстренных ситуаций, из-за которых можно потерять важные документы. А в жизни украинца это практически обыденная проблема — важные бумаги могут потеряться во время эвакуации, сгореть или просто быть забытыми в одном из мест временного пребывания. Поэтому в Украине существует алгоритм восстановления документов, в частности, таких как право собственности на жилье.

Как сделать это быстро, что для этого нужно и куда обращаться, рассказали в пресс-службе Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины на официальной странице в Telegram.

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Отмечается, что договор купли-продажи недвижимости или завещание можно возобновить при потере или его порче. Владелец таких бумаг имеет право получить дубликат нотариальных документов — второй экземпляр, имеющий такую же юридическую силу, как его оригинал.

Документы. Фото: depositphotos.com

Как получить дубликат утраченного документа

В Минреинтеграции отметили, что есть три варианта, как это сделать:

Вариант 1 — право собственности на имущество оформлено до 2023 года

В таком случае гражданину следует обратиться к нотариусу, выдававшему этот документ либо нотариальному архиву, либо должностному лицу органа местного самоуправления или ЦНАП.

Вариант 2 — право собственности на имущество оформлено после 2023 года

Информацию о праве собственности человек может получить из Государственного реестра прав на недвижимое имущество самостоятельно через нотариуса или ЦНАП.

Вариант 3 — нет возможности получить дубликаты документов или заявитель не оформил право собственности на недвижимое имущество

В этом случае гражданину необходимо обратиться в суд для установления права собственности на недвижимое имущество. Для этого рекомендуется нанять адвоката.

Какие документы подтверждают право собственности

К документам о праве собственности относятся:

дарственно;

акт о приватизации;

договор купли-продажи жилья;

свидетельство, полученное от органов местного управления или Единого реестра;

государственные акты с правом собственности на землю;

свидетельство о подражании;

судебное решение о мировом соглашении между собственниками жилья;

справка из имущественных реестров;

вступившее в силу судебное решение;

выписка из Госреестра.

Без этих документов невозможно юридически подтвердить свое право владения имуществом, так что вы не сможете осуществить с недвижимостью какое-либо юридическое действие. Также они дают право при необходимости участвовать в программе восстановления поврежденного жилья.

Восстановить эту документацию можно в ЦНАП или у нотариуса.

Граждане в ЦНАП. Фото: google.com

Какие бумаги необходимо собрать для восстановления документов на жилье

Необходимо предоставить оригиналы следующих документов:

паспорт;

идентификационный номер;

технический паспорт;

дубликат свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество.

Если есть вопросы о восстановлении документов

В Минреинтеграции сообщили, что граждане, имеющие проблемы с восстановлением документов, могут обратиться на горячую линию бесплатной правовой помощи: 0 800 213 103.

Также можно воспользоваться советами юристов через Telegram-бот: LegalAidUkraineBot.

Раньше мы рассказывали, как можно восстановить утраченный паспорт гражданина Украины.

Напомним, мы сообщали, что делать, если документы на недвижимость во время войны были утрачены.

Также мы писали, как восстановить утраченные документы в считанные минуты на портале "Дія". Готовые документы можно забрать в отделе государственной регистрации актов гражданского состояния или через курьера Укрпочты.