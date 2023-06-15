Відновити документи на житло під час війни — що робити, які документи необхідні

Українка відвідує ЦНАП. Фото: ЛМР

В житті може статися безліч нестандартних чи екстрених ситуацій, через які можна втратити важливі документи. А в житті українця це практично буденна проблема — важливі папери можуть загубитися під час евакуації, згоріти або просто бути забутими в одному з місць тимчасового перебування. Тому в Україні існує алгоритм відновлення документів, зокрема таких як право власності на житло.

Як зробити це швидко, що для цього потрібно та куди звертатися, розповіли в пресслужбі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України на офіційній сторінці в Telegram.

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Зазначається, що договір купівлі-продажу нерухомості або заповіт можна відновити у разі втрати або його псування. Власник таких паперів має право отримати дублікат нотаріальних документів — другий примірник, який має таку ж юридичну силу, як і його оригінал.

Документи. Фото: depositphotos.com

Як отримати дублікат втраченого документа

В Мінреінтеграції зазначили, що є три варіанти, як це зробити:

Варіант 1 — право власності на майно оформлено до 2023 року

У такому випадку громадянину слід звернутися до нотаріуса, який видавав цей документ або нотаріального архіву, або посадової особи органу місцевого самоврядування або ЦНАП.

Варіант 2 — право власності на майно оформлено після 2023 року

Інформацію про право власності людина може отримати із Державного реєстру прав на нерухоме майно самостійно через нотаріуса чи ЦНАП.

Варіант 3 — немає можливості отримати дублікати документів або заявник не оформив право власності на нерухоме майно

У цьому випадку громадянину необхідно звернутися до суду для встановлення права власності на нерухоме майно. Для цього рекомендується найняти адвоката.

Які документи підтверджують право власності

До документів на право власності належать:

дарча;

акт про приватизацію;

договір купівлі-продажу житла;

свідоцтво, отримане від органів місцевого управління або Єдиного реєстру;

державні акти із правом власності на землю;

свідоцтво про наслідування;

судове рішення про мирову угоду між власниками житла;

довідка із майнових реєстрів;

судове рішення, що набуло чинності;

витяг із Держреєстру.

Без цих документів неможливо юридично підтвердити своє право володіння майном, тож ви не зможете здійснити з нерухомістю будь-яку юридичну дію. Також вони дають право в разі необхідності брати участь у програмі відновлення пошкодженого житла.

Відновити цю документацію можна в ЦНАП або в нотаріуса.

Громадяни у ЦНАП. Фото: google.com

Які папери необхідно зібрати для відновлення документів на житло

Необхідно подати оригінали таких документів:

паспорт;

ідентифікаційний номер;

технічний паспорт;

дублікат свідоцтва про право власності на нерухоме майно.

Якщо є питання з приводу відновлення документів

В Мінреінтеграції повідомили, що громадяни, які мають проблеми з відновленням документів, можуть звернутися на гарячу лінію безоплатної правової допомоги: 0 800 213 103.

Також можна скористатися порадами юристів через Telegram-бот: LegalAidUkraineBot.

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