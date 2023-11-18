Зеленский предупредил о непростых временах для Украины зимой

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

За минувшую ночь в нашем небе было уничтожено почти 30 "шахедов". Профессиональная работа сил противовоздушной обороны стала залогом жизни для остальных украинцев.

Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский.

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"За минувшую ночь в нашем небе было уничтожено почти 30 "шахедов". Спасибо всем воинам мобильных огневых групп, авиации наших Воздушных сил и зенитным ракетным войскам. Ваша меткость, ребята, — это буквально жизнь для Украины", — подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что чем ближе украинцы приближаются к зиме, тем больше будут российские попытки более мощные удары.

"Всем нам в Украине важно быть эффективными на сто процентов. При всех сложностях. При всей усталости. Несмотря на любые попытки ослабить Украину", — призвал Президент.

Зеленский подчеркнул, что сейчас каждый должен работать на победу, чтобы Украина могла защищать и защитить независимость.

"Это зависит от каждого, каждого, кто устойчив. От всех, кто эффективен. От каждого и каждого, кто может прибавить и придает Украине силы, перспектив. Пожалуйста, используйте каждую возможность, чтобы усилить наше государство", — резюмировал он.

Ранее мы сообщали, что глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский, погибший во время авиакатастрофы в Броварах, в начале полномасштабного вторжения сделал подарок президенту Владимиру Зеленскому. Это копия меча гетмана Петра Сагайдачного.

Напомним, что 18 ноября в Украине отмечают День сержантов и старшин ВСУ. Президент Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уже поздравили военных с праздником.