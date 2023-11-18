Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Зеленский предупредил о непростых временах для Украины зимой arrow

Зеленский предупредил о непростых временах для Украины зимой

18 ноября 2023 20:43
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Зеленский предупредил о непростых временах для Украины зимой
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

За минувшую ночь в нашем небе было уничтожено почти 30 "шахедов". Профессиональная работа сил противовоздушной обороны стала залогом жизни для остальных украинцев.

Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также:

Зеленский предупредил о тяжелой зиме

"За минувшую ночь в нашем небе было уничтожено почти 30 "шахедов". Спасибо всем воинам мобильных огневых групп, авиации наших Воздушных сил и зенитным ракетным войскам. Ваша меткость, ребята, — это буквально жизнь для Украины", — подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что чем ближе украинцы приближаются к зиме, тем больше будут российские попытки более мощные удары.

"Всем нам в Украине важно быть эффективными на сто процентов. При всех сложностях. При всей усталости. Несмотря на любые попытки ослабить Украину", — призвал Президент.

Зеленский подчеркнул, что сейчас каждый должен работать на победу, чтобы Украина могла защищать и защитить независимость.

"Это зависит от каждого, каждого, кто устойчив. От всех, кто эффективен. От каждого и каждого, кто может прибавить и придает Украине силы, перспектив. Пожалуйста, используйте каждую возможность, чтобы усилить наше государство", — резюмировал он.

Ранее мы сообщали, что глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский, погибший во время авиакатастрофы в Броварах, в начале полномасштабного вторжения сделал подарок президенту Владимиру Зеленскому. Это копия меча гетмана Петра Сагайдачного.

Напомним, что 18 ноября в Украине отмечают День сержантов и старшин ВСУ. Президент Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уже поздравили военных с праздником.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Новость с видео

22:57 В Киевской области пошел первый снег

Актуальное по теме