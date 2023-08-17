Посол Германии Мартин Егер и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты от новых послов шести стран. Речь идет о Германии, Индонезии, Швеции, Чили, Колумбии и Перу.

Об этом сообщает сам глава государства на своей странице в Telegram.

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Торжественная церемония

Известно, что торжественная церемония прошла на территории Национального заповедника "София Киевская" в столице.

После принятия верительных грамот Зеленский пообщался отдельно с каждым из послов. В частности, поблагодарил партнеров за поддержку в противостоянии вооруженной агрессии РФ.

Речь также шла о дальнейшей оборонной поддержке и вопросах продовольственной безопасности.

Напомним, 17 августа Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов.

Также 17 августа глава государства провел ежедневный селектор. Он обсудил подготовку энергосистемы и противовоздушной системы обороны к зиме, "зерновой коридор" и поставку боеприпасов.