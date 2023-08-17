Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Зеленський прийняв вірчі грамоти від нових послів шістьох країн arrow

Зеленський прийняв вірчі грамоти від нових послів шістьох країн

17 серпня 2023 20:59
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Зеленський прийняв вірчі грамоти від нових послів шістьох країн
Посол Німеччини Мартін Єгер та президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від нових послів шістьох країн. Йдеться про Німеччину, Індонезію, Швецію, Чилі, Колумбію та Перу.

Про це повідомляє сам глава держави на своїй сторінці в Telegram.

Читайте також:

Урочиста церемонія

Відомо, що урочиста церемонія відбулася на території Національного заповідника "Софія Київська" в столиці. 

Після прийняття вірчих грамот Зеленський окремо поспілкувався з кожним з послів. Зокрема, подякував партнерам за підтримку у протистоянні збройній агресії РФ. 

Також йшлося про подальшу оборонну підтримку та питання продовольчої безпеки. 

Нагадаємо, 17 серпня Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо звільнення всіх обласних військкомів.

Також 17 серпня глава держави провів щоденний селектор. Він обговорив підготовку енергосистеми та протиповітряної системи оборони до зими, "зерновий коридор" та постачання боєприпасів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

Колишні республіки СРСР проти Росії: як допомагають Україні

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз