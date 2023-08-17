Посол Німеччини Мартін Єгер та президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від нових послів шістьох країн. Йдеться про Німеччину, Індонезію, Швецію, Чилі, Колумбію та Перу.

Про це повідомляє сам глава держави на своїй сторінці в Telegram.

Читайте також:

Урочиста церемонія

Відомо, що урочиста церемонія відбулася на території Національного заповідника "Софія Київська" в столиці.

Після прийняття вірчих грамот Зеленський окремо поспілкувався з кожним з послів. Зокрема, подякував партнерам за підтримку у протистоянні збройній агресії РФ.

Також йшлося про подальшу оборонну підтримку та питання продовольчої безпеки.

Нагадаємо, 17 серпня Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо звільнення всіх обласних військкомів.

Також 17 серпня глава держави провів щоденний селектор. Він обговорив підготовку енергосистеми та протиповітряної системи оборони до зими, "зерновий коридор" та постачання боєприпасів.