Зеленский вручил главе МИД Литвы орден князя Ярослава Мудрого
Сегодня, 24 марта, Президент Украины Владимир Зеленский вручил министру иностранных дел Литвы Габриелюсу Ландсбергису орден князя Ярослава Мудрого III степени. Он получил его за особые заслуги.
Об этом сообщил Зеленский в своем Telegram-канале.
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"Благодарю вас, вашу страну, ваших великих людей за поддержку Украины. Мы этого никогда не забудем. Вам всегда рады в Украине", — подчеркнул Зеленский.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в торжествах по случаю выпуска офицеров двух вузов Нацгвардии. Глава государства назвал НГУ одним из ключевых элементов системы защиты Украины.
Также мы писали, что Владимир Зеленский во время рабочей поездки по регионам страны обратился в Европейский совет. Он отметил пять ключевых опасностей — то, что затягивает войну, начатую рф.
Добавим, 22 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Харькову звание "Город-герой". Награду он передал Харьковскому городскому голове Игорю Терехову.