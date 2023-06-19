Выезд мужчин за границу летом 2023 — кто имеет право — список

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Срок действия военного положения и всеобщей мобилизации продлили до 18 августа 2023 года. А значит, военнообязанные мужчины, за некоторыми исключениями, не могут уехать за пределы страны.

Кому разрешено уезжать за границу этим летом, рассказываем дальше в материале.

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По данным Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) следующие основания позволяют военнообязанным пересекать границу:

1. Семейные обстоятельства

наличие трех и более детей младше 18 лет;

воспитание ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

отец-одиночка, самостоятельно воспитывающий ребенка/детей до 18 лет;

опекуны/усыновители несовершеннолетних детей-сирот с инвалидностью;

опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины, при наличии решения о назначении опекуна над таким лицом, а в случае, когда опекун такому лицу не назначен, ― один из совершеннолетних членов семьи первого или второй степени родства;

при наличии совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы;

лица, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины.

Следует отметить, что военнообязанный имеет право уезжать из страны, если его родственники или родные жены нуждаются в постоянном уходе, они вместе проживают и мужчина обеспечивает этого члена семьи. Также, если один из родителей или жена является лицом с инвалидностью I или II группы.

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

2. По состоянию здоровья

лица с инвалидностью I-III группы;

лица с инвалидностью или другие лица, нуждающиеся в постоянном уходе, проживающие (находящиеся) в учреждениях независимо от формы собственности и подчинения и получающие социальные услуги по стационарному уходу, паллиативному уходу, поддержанному проживанию;

лица из составляющих сил обороны и сил безопасности, пострадавшие в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины;

лица, которые по состоянию здоровья получили отсрочку от мобилизации или сняты или исключены с военного учета по решению ВЛК из-за временной непригодности к службе сроком до 6 месяцев (такие лица должны вернуться из-за границы не позднее установленного срока 6 месяцев для повторного прохождения ВВК).

3. Профессия

работники учреждения по уходу, состоящие на военном учете, из расчета один человек на 25 человек с инвалидностью и других лиц, нуждающихся в постоянном уходе;

спортсмены и тренеры для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах;

члены экипажей кораблей, если они направляются для работы на морских судах, судах внутреннего плавания;

деятели культуры для благотворительного сбора и представления страны на международной арене;

работники железнодорожного транспорта;

авиационный персонал в командировку или на обучение;

водители-волонтеры, перевозящие грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь;

водители транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров.

Чтобы выехать за границу по одному из этих обстоятельств, военнообязанный обязательно должен иметь при себе подтверждающие документы.

Важно: следует учесть, что окончательное решение о разрешении на выезд из Украины принимают пограничники подразделения, проверяющего документы гражданина.

Проверка документов на границе. Фото: google.com

Ранее мы рассказывали, в каких случаях украинские мужчины могут оспорить отказ пограничников на выезд за границу.

Напомним, мы писали, кто из забронированных работников имеет право уезжать из страны во время войны.

Также мы сообщали, имеют ли право военнообязанные мужчины уехать за границу на лечение во время войны.