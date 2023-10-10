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Зеленский подписал закон о возобновлении е-декларирования

10 октября 2023 10:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский подписал закон о возобновлении е-декларирования
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 10 октября, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №9534 о возобновлении и открытии е-деклараций.

Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте Верховной рады.

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Законопроект был получен Верховной Радой еще 26 июля.

В карточке законопроекта говорится, что он был возвращен сегодня, 10 октября, с подписью Зеленского.

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Карта законопроекта. Фото: скриншот

Что предшествовало

В сентябре депутаты Верховной Рады не поддержали правку об открытии публичных е-деклараций. Ей не хватило набрать достаточное количество голосов.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал об условиях возобновления декларирования и доступа к ним. По его словам, восстановление является важным шагом как одно из условий вступления в Европейский Союз.

Народный депутат Украины Николай Тищенко на фоне скандала с декларированием заявил, что электронные декларации не обязательно должны быть открыты. По его словам, публичными данными якобы могут воспользоваться россияне не в пользу Украины.

Законопроект №9534 о декларациях был подписан главой парламента Русланом Стефанчуком. Его направили на подпись Президенту Украины. Владимир Зеленский утром 12 сентября ветировал закон о декларировании. Законопроект предполагал не открывать декларации еще год.

В среду, 20 сентября, Верховная Рада Украины одобрила вето Президента относительно законопроекта о возобновлении е-декларирования. Депутаты проголосовали за внесение поправок.

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