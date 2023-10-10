Зеленський підписав закон про відновлення е-декларування

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Сьогодні, 10 жовтня, Президент України Володимир Зеленський підписав закон №9534 про відновлення та відкриття е-декларацій.

Про це йдеться в картці законопроєкту на сайті Верховної ради.

Читайте також:

Закон про е-декларування

Законопроєкт було одержано Верховною Радою ще 26 липня.

У картці законопроєкту йдеться, що його було повернуто сьогодні, 10 жовтня, з підписом Зеленського.

Картка законопроєкту. Фото: скриншот

Що передувало

У вересні депутати Верховної Ради не підтримали правку про відкриття публічних е-декларацій. Їй не вистачило набрати достатньої кількості голосів.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів про умови відновлення декларування та доступу до них. За його словами, відновлення є важливим кроком як однієї з умов вступу до Європейського Союзу.

Народний депутат України Микола Тищенко на тлі скандалу з декларуванням заявив, що електронні декларації не обов'язково мають бути відкритими. За його словами, публічними даними нібито можуть скористуватися росіяни не на користь України.

Законопроект №9534 про декларації був підписаний головою парламенту Русланом Стефанчуком. Його направили на підпис Президенту України. Володимир Зеленський зранку 12 вересня наклав вето на закон про декларування. Законопроєкт передбачав не відкривати декларації ще рік.

У середу, 20 вересня, Верховна Рада України схвалила вето Президента щодо законопроєкту про відновлення е-декларування. Депутати проголосували за внесення правок.